Carolina souffre mais égalise à 1-1 face aux Habs

Carolina a égalisé à 1-1 dans la finale de la Conférence Est de NHL qui l'oppose à Montréal. Mais les Hurricanes n'ont forcé la décision qu'en prolongation dans l'acte II samedi.

C'est l'ancien Biennois Nikolaj Ehlers qui a offert cette victoire indispensable aux Canes en marquant le 3-2 après 3'29 de jeu supplémentaire. Le fils de Heinz a trompé le gardien des Canadiens Jakub Dobes d'un tir autant puissant que précis.

L'attaquant danois, qui a rejoint la franchise de Raleigh l'été dernier après avoir passé dix ans sous le maillot de Winnipeg, avait déjà inscrit le 2-1 pour Carolina à la 38e minute. Il a ainsi doublé son total de buts sur ces play-off en un match.

Les Hurricanes, qui avaient eu droit à 11 jours de repos avant un match 1 perdu 6-2 jeudi, ont toujours fait la course en tête samedi. Montréal est revenu deux fois au score, grâce à un doublé de Josh Anderson (12e 1-1, 53e 2-2), mais a subi une défaite logique.

Les Habs n'ont ainsi adressé que 12 tirs en direction de Frederik Andersen tout au long de cette rencontre, et aucun en prolongation. Les Hurricanes ont imposé un 'forechecking' agressif pour dominer les débats, forçant finalement la décision en 'overtime' sur leur 26e tir cadré dans cette partie.

Carolina, qui avait 'balayé' Ottawa puis Philadelphie dans les deux premiers tours de ces séries finales, a notamment empêché les Canadiens de développer son jeu de transition samedi. Les Hurricanes espèrent poursuivre sur leur lancée à Montréal, où se dérouleront les deux prochains matches de cette finale de Conférence.

/ATS