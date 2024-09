Carton plein des Romands

Les clubs romands ont gagné jeudi soir en Champions League. Le LHC a battu Ilves Tampere 7-2 à Malley, Genève s'est défait de Storhamar 4-3 tab et Fribourg a dominé Klagenfurt 4-0.

Lausanne a signé sa deuxième victoire en trois matches de CHL. Et surtout les Lausannois ont enfin marqué plus de deux buts dans un match de Coupe d'Europe.

Lausanne a pris les devants et marqué deux fois pendant le tiers initial. Déjà auteur de l'ouverture du score (12e), Antti Suomela y est allé de son doublé à la 34e sur un power-play pour le 3-1. Dans les rangs finlandais, c'est le bien nommé Eemeli Suomi qui a inscrit deux buts, dont le 3-2 à la 47e. Heureusement pour les Vaudois, Michael Raffl a redonné deux longueurs d'avance aux siens à la 49e. Ilves Tampere a sorti son gardien et les Vaudois ont pu ajouter deux réussites, avant que Suomela n'ajoute un but pour son triplé. Le LHC se déplace samedi en Hongrie avec 7 points au compteur.

Exilé à Viège, Genève n'a pas été aussi prolifique que son meilleur ennemi. Mais les Genevois ont tout de même fini par remporter une partie où ils étaient menés 2-0. L'homme de la rencontre côté grenat se nomme Michael Spacek, l'ancien attaquant d'Ambri a tout d'abord permis à son équipe de revenir au score grâce à un doublé. Puis il a servi Jooris pour le 3-2 de la 52e. Seulement les tenants du titre ont vu les Norvégiens égaliser à la 59e pour forcer une prolongation qui ne donna rien. Tout s'est joué aux tirs au but et Descloux s'est montré intraitable, pendant que Spacek et Praplan ont trouvé la faille. Les Aigles comptent 3 points en autant de parties.

Fribourg a connu une soirée bien tranquille à Klagenfurt pour un succès 4-0. Samuel Walser a inscrit un doublé et Reto Berra s'est offert un blanchissage. Les Dragons comptent 7 points comme Lausanne. Ils seront à Trinec samedi pour leur quatrième partie de cette CHL.

/ATS