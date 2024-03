Cela se complique pour les Devils

Malgré un 22e but pour Nico Hischier, New Jersey est tombé à Las Vegas. Le Champion en titre s’est imposé 3-1 devant les Devils dont la situation devient de plus en plus précaire.

Pour jouer les play-off, New Jersey, toujours privé de Jonas Siegenthaler, devra reprendre à la fois 6 points sur Detroit et 'avaler' au classement Washington, les Islanders, Pittsburgh et Buffalo. 'Il nous faut un momentum', lâche Jake Allen. Auteur de 34 arrêts, le nouveau gardien des Devils n’a pas pu empêcher le retour des Golden Knights après l’ouverture du score de son capitaine 38’’ seulement après le début du troisième tiers.

Philipp Kurashev a été l’autre buteur suisse de ce dimanche. Le Bernois a été l’un des grands artisans du succès 5-2 de Chicago face à San José avec sa 14e réussite et sa 28e passe décisive de la saison. Chicago a marqué à trois reprises en l’espace de... 83’’ dans le troisième tiers pour remporter ce duel entre les deux cancres de la Ligue.

'Muet' pour un cinquième match de rang lors du large succès 6-1 de Winnipeg à Columbus, Nino Niederreiter fut l’autre Suisse victorieux de ce dimanche. Le Grison patine dans une équipe qui occupe désormais la tête de la Central Division.

