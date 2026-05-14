Colorado en finale de Conférence après une folle remontée

Colorado Avalanche s'est qualifié pour la finale de la Conférence Ouest en NHL. Menée 3-0, ...
Colorado en finale de Conférence après une folle remontée

Colorado en finale de Conférence après une folle remontée

Photo: KEYSTONE/AP/Abbie Parr

Colorado Avalanche s'est qualifié pour la finale de la Conférence Ouest en NHL. Menée 3-0, l'équipe de Nathan MacKinnon a renversé le Minnesota Wild mercredi (4-3) lors de l'acte V.

MacKinnon a inscrit le but égalisateur à 83 secondes de la sirène finale pour arracher les prolongations. En 'overtime', Brett Kulak a ensuite parachevé la remontée de la franchise de Denver, qui était bien mal partie avec un déficit de 3-0 dans la première période.

Marcus Johansson et un doublé de Nick Foligno avaient bien mis le Wild sur orbite avant la première pause. Mais l'Avalanche a réduit la marque à la mi-match grâce à Parker Kelly, avant le 'rush' final des 'Avs' signé Jack Drury (57e) et MacKinnon (59e).

Colorado disputera donc sa première finale de Conférence depuis 2022, l'année de sa troisième Stanley Cup. L'Avalanche affrontera Vegas ou Anaheim: les Golden Knights ont l'avantage et mènent pour l'instant 3-2 dans la série.

/ATS
 

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