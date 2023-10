Connor Hughes prend la main à Lausanne

Impeccable depuis le début de la saison dans les rangs lausannois, Connor Hughes aide son club à marquer des points. Désormais, c'est lui le gardien numéro un du LHC.

Ce n'était pas une évidence au début du mois de septembre. C'en est une au début du mois d'octobre. Et même si le principal intéressé refuse de voir les choses ainsi, Connor Hughes est bien le gardien titulaire au LHC.

Engagé (pour deux ans) afin de faire la paire avec Ivars Punnenovs, Hughes copie son début de saison précédent à Fribourg lorsqu'il avait remplacé Reto Berra avec brio pendant plusieurs mois. Les statistiques ne mentent pas. Avec 94,51% d'arrêts, le Canado-Suisse est le portier présentant le meilleur pourcentage de la ligue devant... Reto Berra (93,95%). Pour ce qui est de la moyenne de buts alloués par match, là aussi les deux anciens coéquipiers se disputent la première place, avec cette fois une légère avance en faveur du dernier rempart fribourgeois (1,60 contre 1,65).

Mais lorsque l'on discute avec le solide portier (1m93/103 kg), on s'aperçoit vite que ces chiffres ne signifient pas grand-chose, surtout au terme d'une défaite en prolongation face à son ancien club. 'Honnêtement, on attend d'un gardien qu'il fasse le dernier arrêt et ce coup-ci, je ne l'ai pas fait', peste-t-il, faisant référence au but de DiDomenico après 17 secondes de temps supplémentaire dans le derby face à Gottéron. 'Il va falloir bosser là-dessus.'

Humble et bon camarade

Au-delà des chiffres, il y a l'impression visuelle laissée par les deux gardiens en ce début de saison. Coupable sur certains 'soft goals', Ivars Punnenovs souffre de la comparaison avec son coéquipier. Mais ne comptez pas sur Hughes pour se croire supérieur et revendiquer une place de numéro un: 'C'est bien trop tôt, je n'ai joué que six matches. Et sérieusement, je suis encore énervé par ce goal en prolongation, parce qu'on aurait dû remporter cette partie. Ivars est un excellent gardien qui me pousse chaque jour. Mais je le répète, l'échantillon est trop faible pour tirer des conclusions.'

Quand on lui demande à quel moment il a appris sa titularisation pour le derby de mardi, Hughes ne fait pas de mystère: 'Je l'ai su lundi après-midi.' Et si l'entraîneur Geoff Ward avait alterné de façon métronomique jusqu'au match de jeudi dernier face à Zurich, force est de constater que la défaite subie à Ambri (5-4), alors que les Lions menaient 4-1, a terni l'image de Punnenovs. 'Mais j'étais un peu surpris de jouer une troisième partie de suite, raconte le Canado-Suisse. Surtout en regardant le calendrier. Après je me suis dit qu'on me titularisait parce que c'était contre mon ancien club.'

'Une décision de travail'

Est-ce à dire que le week-end à venir verra forcément le retour de Punnenovs entre la réception de Rapperswil vendredi et le déplacement à Zoug samedi? 'Sincèrement je ne pense pas aussi loin. Les coaches décideront. Moi je dois me tenir prêt.'

Prêt à ce que le staff choisisse de partir avec celui qui a la mitaine chaude? 'Au bout du compte, c'est une décision de travail et le but est de gagner des matches, conclut-il. Mais il faut aussi qu'Ivars soit performant pour que l'on aille loin. On l'a vu avec Genève la saison passée. Du coup, je ne serais pas surpris du tout qu'Ivars joue le prochain match parce que nous avons besoin de lui!'

