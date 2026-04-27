Contrat rompu entre Lugano et Carrick

Lugano a annoncé lundi mettre fin de manière prématurée au contrat du défenseur Connor Carrick, 'd'un commun accord'. Les deux parties étaient initialement liées jusqu'au printemps 2027.

Connor Carrick est arrivé au sein du club tessinois au début de l'exercice 2025/26. L'Américain de 32 ans a réussi 27 points en 53 parties disputées sous le maillot du club tessinois, qui s'est incliné en quart de finale des play-off 2026 face aux Zurich Lions. Il affiche un +/- de +12 à l'issue de la saison.

'Il s’agissait de la première expérience européenne pour Carrick et sa famille, une transition exigeante. Connor est une personne remarquable et a travaillé très dur à Lugano. Toutefois, nous avons décidé de nous séparer et de suivre des chemins différents', explique le directeur général Janick Steinmann, cité dans le communiqué du HCL.

/ATS