Coupe Spengler: Davos rejoint Fribourg en demi-finale

Il y aura bien un duel suisse lors de la deuxième demi-finale de la Coupe Spengler mardi soir dès 20h15. Davos, qui a battu IFK Helsinki 3-0, affrontera en effet Fribourg-Gottéron, tenant du trophée.

Le club organisateur a bien maîtrisé sa partie contre une formation finlandaise plutôt décevante. Les Grisons ont marqué par Zadina (12e) - qui avait ajusté deux fois le poteau en tout début de rencontre - et Ryfors (23e). Ils n'ont guère été inquiétés ensuite, ce qui leur a permis d'économiser quelques précieuses forces. Kessler a scellé le score en fin de match dans le but vide.

Cette demi-finale entre le leader de National League et son actuel dauphin ne constitue pas une affiche inédite. L'an passé, les deux clubs s'étaient déjà mesurés au même stade de la compétition. Les Fribourgeois l'avaient alors emporté 4-2 avant de gagner la finale le lendemain. Ils auront l'avantage mardi d'avoir bénéficié d'une journée de repos, au contraire des Grisons.

/ATS