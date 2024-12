Coupe Spengler: Fribourg-Gottéron s'incline d'entrée

Fribourg-Gottéron a manqué son entrée dans la Coupe Spengler. A Davos, les Dragons ont été battus 3-2 tab par les Tchèques du Dynamo Pardubice lors du match d'ouverture du traditionnel tournoi grison.

Les Tchèques ont pris les devants dès la première période. Les finalistes de l'édition 2023 ont marqué par Radil (10e) et Rakos (13e), se mettant ainsi dans une position favorable.

Dans un premier temps, cette rencontre a permis de confirmer une fois encore les difficultés actuelles de Fribourg à concrétiser ses occasions. Même si elle arrive à se montrer dangereuse, l'équipe ne marque tout simplement pas assez.

Il faut aussi souligner les mérites du gardien Roman Will, qui a rendu une copie parfaite sur la glace davosienne avant de se blesser sur l'action du 2-1 signé Rathgeb, bien servi par De la Rose (50'00). Et moins d'une minute plus tard, c'est Gunderson, un autre défenseur, qui arrachait l'égalisation sur un slap féroce (50'54). Reto Berra a ensuite réussi deux parades décisives qui ont permis aux siens d'arriver en prolongation.

Rien n'a été marqué durant les cinq minutes supplémentaires, de sorte que la décision s'est faite aux tirs au but. Seul Sedlak, deuxième tireur tchèque, a réussi à marquer,

Ce revers de Gottéron signifie que l'équipe devra jouer son prochain match dès vendredi. A 15h10, les Fribourgeois seront en effet aux prises avec les Finlandais de Kärpät Oulu.

/ATS