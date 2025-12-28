Coupe Spengler: Fribourg directement en demi-finale

Fribourg-Gottéron se donne toutes les chances de conserver son trophée à la Coupe Spengler. Les Dragons se sont directement qualifiés pour les demi-finales en battant Helsinki dimanche à Davos (4-3).

Les Fribourgeois, vainqueurs 5-2 du Sparta Prague en ouverture, ont toutefois dû s'employer pour venir à bout des Finlandais, qui avaient de leur côté perdu face aux Tchèques samedi (4-1). Ils ont été menés 1-0 puis 2-1 avant de renverser la table dans le tiers médian.

Surpris par un maître tir d'Oliver Larsen après 61 secondes de jeu, Gottéron a égalisé une première fois par Marcus Sörensen, lequel a exploité une erreur finlandaise pour aller défier Niko Hovinen (7e). Helsinki a profité d'un jeu de puissance pour reprendre les commandes trois minutes plus tard.

Biasca marque encore

Les Dragons sont toutefois revenus du vestiaire avec d'excellentes intentions et Attilio Biasca, en embuscade, a inscrit son troisième but du tournoi à la 21e. L'attaquant de 22 ans s'est mué en passeur sur le 3-2 fribourgeois (33e), marqué par Niklas Friman, le Finlandais prêté par Ajoie pour le tournoi.

Entre-temps, le défenseur fribourgeois Yannick Rathgeb avait été renvoyé au vestiaire par les arbitres pour avoir enlevé les gants après une agression du Finlandais Otto Somppi, lui aussi exclu pour son geste.

Fribourg a ajouté un quatrième but en début de troisième période, à 5 contre 4, du Suédois Jacob de la Rose (44e). En contrôle, les champions en titre n'ont pas été inquiétés par la réduction du score de l'IFK à la 57e. Ils joueront leur demi-finale mardi soir à 20h15. Deuxième et troisième du groupe Torriani, Prague et Helsinki passeront par les quarts de finale lundi.

