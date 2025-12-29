Coupe Spengler: Fribourg et Davos pour une place en finale

Il y aura bien un duel suisse lors de la deuxième demi-finale de la Coupe Spengler ce soir dès 20h15. Davos, qui a battu IFK Helsinki 3-0, affrontera en effet Fribourg-Gottéron, tenant du trophée.

Cette demi-finale entre le leader de National League et son actuel dauphin ne constitue pas une affiche inédite. L'an passé, les deux clubs s'étaient déjà mesurés au même stade de la compétition. Les Fribourgeois l'avaient alors emporté 4-2 avant de gagner la finale le lendemain. Ils auront l'avantage mardi d'avoir bénéficié d'une journée de repos, au contraire des Grisons.

/ATS