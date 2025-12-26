Coupe Spengler: Une nouvelle victoire pour une équipe suisse?

Les trois derniers vainqueurs de la Coupe Spengler sont des équipes suisses. La série se poursuivra-elle? Etat des lieux des six équipes en lice pour l'édition 2025.

Fribourg-Gottéron (4e participation, vainqueur en 2024)

Le triomphe lors de la dernière Coupe Spengler était le premier titre pour le club le plus établi en National League. En finale, Fribourg avait battu les Allemands des Straubing Tigers 7-2. L'architecte de ce succès, Lars Leuenberger, a été depuis remplacé au poste d'entraîneur principal par Roger Rönnberg. Le coach suédois, quadruple vainqueur de la Ligue des champions de hockey et double champion de Suède avec Frölunda Göteborg, doit mener Gottéron à conserver son titre de champion. Pour le traditionnel tournoi disputé à Davos, deux défenseurs étrangers viennent renforcer l'équipe: Michal Cajkovsky (en provenance d'Ambri-Piotta) et Niklas Friman (Ajoie). les Dragons abordent donc sereinement son dernier défi de 2025..

Davos (88e participation, 16 victoires)

Seul Davos fait mieux que Fribourg en National League cette saison. Les Grisons sont largement en tête du classement, ayant remporté seize de leurs 18 matches de la saison devant leur public. Les performances en National League nourrissent l'espoir des fans de voir l'équipe de l'entraîneur Josh Holden devenir le seul détenteur du record de titre à la Coupe Spengler. Jusqu'à présent, Davos partage le record avec le Team Canada, les deux équipes ayant remporté le trophée à 16 reprises. Il y a deux ans, le HCD avait triomphé pour la première fois depuis 2011. Les Finlandais Leo Komarov et Niko Huuhtanen ont été recrutés pour renforcer l'équipe en vue du tournoi.

Team Canada (40e participation, 16 victoires)

Le Team Canada a soulevé le trophée pour la dernière fois en 2019. Ces deux dernières années, les Nord-Américains ont échoué en demi-finale, après avoir été éliminés au premier tour en 2022. Les Canadiens sont entraînés par Michel Therrien, qui dispose d'une longue expérience en tant qu'entraîneur de NHL, notamment avec les Penguins de Pittsburgh et les Canadiens de Montréal.

Sparta Prague (11e participation, 2 fois vainqueur)

Leur dernière victoire à la Coupe Spengler remonte à 1963. Le Sparta Prague a disputé sa dernière finale il y a trois ans, et avait échoué aux tirs au but contre Ambri-Piotta. Dans le championnat tchèque, le club attend depuis 2007 son neuvième titre de champion. Actuellement, l'équipe est à nouveau aux avant-postes après un début de saison médiocre et un changement d'entraîneur, licenciant Pavel Gross au profit de Jaroslav Nedved.

IFK Helsinki (5e participation)

L'IFK Helsinki est certes un club prestigieux, mais lors de ses quatre premières participations à la Coupe Spengler, l'équipe n'a remporté que deux matchs sur 15. Et le septième et dernier titre de champion de Finlande de l'IFK Helsinki date de 2011. Actuellement, les Finlandais, qui comptent de nombreux talents prometteurs dans leurs rangs, n'occupent que la 13e place sur 16 du championnat national. Une piètre performance, qui peut s'expliquer par plusieurs blessures. A Davos, Helsinki devra notamment se passer de son capitaine Tony Sund.

U.S. Collegiate Selects (1ère participation)

L'équipe est une sélection des meilleurs joueurs du championnat universitaire des Etats-Unis (NCAA) et se compose de 17 Américains, de six Canadiens, d'un Slovaque et d'un Letton. Quatorze joueurs ont déjà été repêchés à la draft, mais aucun au premier tour et seulement trois au deuxième. Difficile de dire si la sélection sera compétitive, mais elle devrait assurer le spectacle.

Les matchs se dérouleront en deux groupes de trois, le vainqueur accédant directement aux demi-finales, les deuxièmes et troisièmes disputant deux quarts de finale. Le coup d'envoi sera donné le 26 décembre par Fribourg-Gottéron contre Sparta Prague (15h10) et Team Canada contre U.S. Collegiate Selects (20h15). La finale aura lieu le jour de la Saint-Sylvestre à midi.

