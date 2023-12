Coupe Spengler: facile succès du Team Canada

Le Team Canada a parfaitement négocié son premier match à la Coupe Spengler. A Davos, les joueurs à la feuille d'érable ont largement battu 4-0 les Suédois de Frölunda dans le groupe Cattini.

Dans une patinoire acquise à leur cause, comme très souvent dans la station grisonne, les Canadiens ont maîtrisé leur sujet et nettement dominé une partie à sens unique. L'attaquant du HC Ajoie Jonathan Hazen s'est notamment illustré en signant un doublé (19e/35e) et un assist. Smith (17e) et Knight (33e) ont inscrit les autres buts.

Cette victoire est synonyme d'un jour de repos mercredi pour le Team Canada. Pour leur part, les joueurs de Frölunda affronteront Davos en soirée.

/ATS