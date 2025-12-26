Coupe Spengler: le Team Canada gagne le derby nord-américain

Le Team Canada a réussi son entrée en lice à la Coupe Spengler à Davos. Dans le groupe Cattini ...
Coupe Spengler: le Team Canada gagne le derby nord-américain

Coupe Spengler: le Team Canada gagne le derby nord-américain

Photo: KEYSTONE/AP/Melanie Duchene

Le Team Canada a réussi son entrée en lice à la Coupe Spengler à Davos. Dans le groupe Cattini, il a battu les US Collegiate Selects 3-2 dans un affrontement entre Nord-Américains.

Après un premier tiers équilibré mais sans but, les Canadiens ont ouvert le score par Schnarr à la 25e. Ils évoluaient alors pourtant en infériorité numérique. Seney a doublé leur avantage 1'24 plus tard avant une nouvelle réussite signée Shaw (31e).

Les Américains se sont rebellés et ont réduit l'écart grâce à McCarthy (32e) et Musa (48e). Mais ils ne sont pas parvenus à égaliser malgré la sortie de leur gardien dans les deux dernières minutes. La sélection affrontera ainsi Davos samedi soir (20h15).

/ATS
 

Actualités suivantes

Coupe Spengler: Fribourg bat Sparta Prague 5-1

Coupe Spengler: Fribourg bat Sparta Prague 5-1

Hockey    Actualisé le 26.12.2025 - 18:25

Jamiro Reber signe pour deux ans à Fribourg

Jamiro Reber signe pour deux ans à Fribourg

Hockey    Actualisé le 26.12.2025 - 13:35

Mondial M20: La Suisse doit se mettre dans la peau des gagnants

Mondial M20: La Suisse doit se mettre dans la peau des gagnants

Hockey    Actualisé le 26.12.2025 - 06:03

Coupe Spengler: Une nouvelle victoire pour une équipe suisse?

Coupe Spengler: Une nouvelle victoire pour une équipe suisse?

Hockey    Actualisé le 26.12.2025 - 05:03

Articles les plus lus

Un bon bilan romand avec trois clubs dans le top 6

Un bon bilan romand avec trois clubs dans le top 6

Hockey    Actualisé le 25.12.2025 - 04:03

Coupe Spengler: Une nouvelle victoire pour une équipe suisse?

Coupe Spengler: Une nouvelle victoire pour une équipe suisse?

Hockey    Actualisé le 26.12.2025 - 05:03

Mondial M20: La Suisse doit se mettre dans la peau des gagnants

Mondial M20: La Suisse doit se mettre dans la peau des gagnants

Hockey    Actualisé le 26.12.2025 - 06:03

Jamiro Reber signe pour deux ans à Fribourg

Jamiro Reber signe pour deux ans à Fribourg

Hockey    Actualisé le 26.12.2025 - 13:35

Cadieux a fait son choix

Cadieux a fait son choix

Hockey    Actualisé le 24.12.2025 - 10:12

Un bon bilan romand avec trois clubs dans le top 6

Un bon bilan romand avec trois clubs dans le top 6

Hockey    Actualisé le 25.12.2025 - 04:03

Coupe Spengler: Une nouvelle victoire pour une équipe suisse?

Coupe Spengler: Une nouvelle victoire pour une équipe suisse?

Hockey    Actualisé le 26.12.2025 - 05:03

Mondial M20: La Suisse doit se mettre dans la peau des gagnants

Mondial M20: La Suisse doit se mettre dans la peau des gagnants

Hockey    Actualisé le 26.12.2025 - 06:03

Josi et les Predators sur leur lancée

Josi et les Predators sur leur lancée

Hockey    Actualisé le 24.12.2025 - 07:08

Cadieux a fait son choix

Cadieux a fait son choix

Hockey    Actualisé le 24.12.2025 - 10:12

Cadieux a fait son choix

Cadieux a fait son choix

Hockey    Actualisé le 24.12.2025 - 10:17

Un bon bilan romand avec trois clubs dans le top 6

Un bon bilan romand avec trois clubs dans le top 6

Hockey    Actualisé le 25.12.2025 - 04:03