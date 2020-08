Damien Riat revient provisoirement à Genève-Servette

Damien Riat (23 ans) revient à Genève-Servette pour le début de la saison 2020-2021.

Repêché par les Washington Capitals en 2016, Riat devrait rejoindre la franchise américaine de NHL lorsque la saison aura débuté en Amérique du Nord. On parle du 1er décembre.

Né et formé à Genève, Damien a débuté en National League lors de la saison 2015-2016. Il a disputé les deux dernières saisons avec Bienne, avec qui il a disputé la demi-finale l’an dernier. En 248 matchs au plus haut niveau en Suisse, Damien totalise 114 points (54 buts et 60 assistances).

Aux Vernets, l'attaquant retrouvera son frère cadet Arnaud Riat.

La saison de National devait reprendre en principe le 18 septembre mais rien n'a encore été confirmé.

