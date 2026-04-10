Davos a trois pucks de finale

Davos n'est plus qu'à un succès de la finale des play-off de National League. A Zurich, les Grisons se sont imposés 5-2 lors du 4e acte pour mener 3-1 dans la série.

C'est un petit exploit qu'ont réussi les Davosiens. Zurich n'avait plus courbé l'échine à domicile en play-off depuis 2023 et les quarts de finale contre Bienne. Ont suivi sept séries et deux titres pour des Lions traditionnellement très difficiles à piéger à domicile au printemps.

C'est finalement ce Davos à qui tout semble réussir qui est parvenu à plonger l'enceinte garnie de 12'000 spectateurs dans un certain mutisme. Et pourtant, Dean Kukan avait ouvert le score à la 7e et tout semblait bien parti pour le double champion en titre.

Mais lors du tiers médian, Tino Kessler à la 24e et Brendan Lemieux à la 32e, avec l'aide de Simon Hrubec, ont pu remettre les Davosiens sur les bons rails. Le 3-1 d'Andersson (51e) a fait mal, même si Lammikko (55e) a pu réduire le score. Sauf qu'Asplund a inscrit le 4-2 45 secondes plus tard.

Davos aura un premier puck de match dimanche soir à domicile.

/ATS