Davos remporte sa 17e Coupe Spengler

Davos a remporté la 97e édition de la Coupe Spengler.

Les hommes du coach Josh Holden, qui caracolent en tête du classement de National League, se sont imposés 4-3 en finale face aux US Collegiate Selects mercredi à Davos.

Tombeur du tenant du titre Fribourg-Gottéron en demi-finale mardi soir, le HC Davos est désormais l'unique détenteur du record de victoires dans son tournoi avec 17 titres. Le HCD avait égalé le Team Canada en 2023 en mettant fin à une disette de douze ans.

Davos, qui disputait son cinquième match en cinq jours, a forcé la décision dans le 'money time' d'une finale haute en couleurs. La sélection universitaire américaine a longtemps fait jeu égal avec les Grisons, revenant à trois reprises à hauteur de leurs adversaires après avoir été menée 1-0, 2-1 puis 3-2.

Mais les US Collegiate Selects n'ont rien pu faire après que Filip Zadina a donné l'avantage pour la quatrième fois à Davos à 4'39 de la fin du temps réglementaire. Déjà auteur de 2 assists dans cette finale, Enzo Corvi a inscrit le 5-3 87 secondes plus tard, Matej Stransky scellant le score à la 58e dans une cage vide.

