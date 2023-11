Défaite cruelle pour Genève-Servette, Fribourg aussi battu

Genève-Servette a concédé un revers cruel 3-2 après prolongation contre Zoug en National League. Fribourg-Gottéron s'est, lui aussi, incliné 2-3 aux tirs au but face aux Langnau Tigers.

Terrible désillusion pour les Genevois. Ils tenaient là leur match référence et ils ont été crucifiés par un but de Grégory Hofmann après 21 secondes de prolongation. Après une première période bien mièvre, les joueurs de Jan Cadieux ont sans doute réalisé leur meilleur tiers-temps de la saison. La statistique de 22-5 aux tirs parle mieux que mille mots pour définir la domination genevoise. Sans un Leonardo Genoni au sommet de son art, Zoug serait reparti des Vernets battu dans le temps réglementaire. Il est juste aussi de dire que lors de la première période c'est son vis-à-vis Robert Mayer qui a maintenu ses couleurs à flot.

Fribourg-Gottéron traverse vraiment un moment de moins bien. Les joueurs de Christian Dubé ont été incapables de se débarrasser de Langnau au cours des 65 minutes de jeu. Malgré un doublé de leur attaquant suédois Marcus Sörensen, les Fribourgeois ont été rejoints sur un but du champion olympique finlandais Maenalanen à 78'' du terme du temps réglementaire. Dans la série des douze tirs au but, seul Flavio Schmutz a trouvé l'ouverture.

Lausanne heureux aux tirs au but

Lausanne a été plus heureux dans l'exécution des tirs au but puisqu'ils se sont imposés 3-2 sur la glace des Zurich Lions. Un succès qui permet aux Vaudois de retrouver une place dans le top 6. La colonie finlandaise du Lausanne HC a été efficace avec des buts de Salomäki et de Suomela. Lors de la fusillade, Rochette et Riat ont marqué.

Voilà un succès qui va faire du bien au HC Bienne. Les Seelandais ont remporté 2-1 le derby contre Berne. Lucas Hischier, qui revenait au jeu, a égalisé à la 18e après l'ouverture du score par Tristan Scherwey. C'est Noah Delémont, pas toujours à la fête ces dernières semaines, qui a arraché la victoire d'un tir puissant (28e). Au moment où Hischier est revenu, les Biennois ont dû composer avec les nouveaux forfaits de Jesper Olofsson et Mike Kung.

Le HC Ajoie va mieux. Les Jurassiens se sont imposés 4-1 face à Rapperswil-Jona, équipe en difficulté depuis quelques semaines. Les joueurs de Christian Wohlwend marquent au moins un point pour la cinquième partie consécutive. Contre les St-Gallois, les étrangers ont une nouvelle fois fait la différence avec pour l'ouverture du score un démarrage saignant du nouveau venu, le Suédois Dmitro Timashov, nouvelle attraction du Championnat.

Cinquième succès de rang pour Ambri-Piotta. Les Léventins ont pris le meilleur (3-0) sur Davos à l'extérieur. Inti Pestoni a inscrit le 2-0 alors que Davos se retrouvait en infériorité numérique à la suite de la pénalité de match de Frehner pour s'être battu avec Douay.

Après trois revers de rang, Lugano a retrouvé le goût de la victoire face à Kloten (3-1). L'ouverture du score pour les Tessinois a été l'oeuvre du Genevois Stéphane Patry (3e), qui n'avait plus joué depuis le 3 octobre.

/ATS