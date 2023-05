Demi-finales: Lettonie et Allemagne en outsiders

Les affiches des demi-finales du Championnat du monde, samedi à Tampere, constituent une immense surprise. Personne n'aurait parié sur des duels Canada - Lettonie et Etats-Unis - Allemagne.

Si la Suisse n'a pas passé l'écueil allemand, la Suède et la Finlande ont elles aussi buté sur l'obstacle proposé en quarts de finale. Voilà pourquoi les deux matches ne passionneront certainement pas les foules en Finlande. Mais aucun des quatre demi-finalistes n'a volé sa place dans le dernier carré. Et à l'heure de désigner des favoris, tout porte à croire que l'affiche la plus probable soit un Canada - Etats-Unis sans grande star de NHL.

Allemands et Lettons vont devoir affronter des pays qui savent comment gagner des rencontres à élimination directe. Les Américains couchent sur huit succès de rang. Face aux Tchèques, ils n'ont jamais douté. Ils connaissent aussi les Allemands pour les avoir affrontés en phase de groupe. Menés 2-1 après quarante minutes, les Etasuniens avaient renversé la vapeur au troisième tiers.

Les Américains possèdent le deuxième meilleur buteur du tournoi avec Cutter Gauthier (7 goals) et des joueurs solides d'AHL comme T.J. Tynan (11 points) ou Rocco Grimaldi (10). C'est aussi un joueur d'AHL, Michael Carcone, qui brille dans les rangs canadiens. On a aussi vu que la sélection à la feuille d'érable n'a pas eu peur au moment de défier les Finlandais chez eux en quarts à Tampere.

Les Lettons ont eux réalisé l'exploit d'éliminer la Suède à Riga, mais il sera plus difficile d'écarter les Canadiens. En phase de groupe le premier soir, les Lettons avaient été écrasés 6-0 par les joueurs d'André Tourigny. Gageons que le scénario sera différent samedi, mais que les Nord-Américains partiront avec une longueur d'avance.

/ATS