Denis Malgin décisif à Los Angeles

Denis Malgin a signé un nouveau doublé pour l'Avalanche. Le Soleurois a été l'un des grands artisans du succès 4-2 de Colorado à Los Angeles.

Face à des Kings toujours privés de Kevin Fiala, Denis Malgin, récompensé par la troisième étoile, a ouvert le score après 88'' de jeu avant de signer le 4-2 à la 47e pour son 20e point de la saison (12 buts/8 assists). Il avait déjà réussi un doublé le 20 mars dernier face à Chicago. Le transfuge de Vancouver sera sans doute appelé à tenir un rôle important lors des play-off pour une équipe qui nourrit l'ambition de conserver sa couronne et qui a, samedi, remporté un... neuvième match de suite à l'extérieur.

Janis Moser a également brillé. Le défenseur biennois a, en effet, dépassé le seuil des 30 points avec ses deux passes décisives lors du succès 5-4 à domicile d'Arizona devant Anaheim. Après avoir égalisé à 36'' de la sirène, les Coyotes ont forcé la décision grâce à une réussite de Barrett Hayton après 4'00'' de jeu dans la prolongation pour infliger aux Ducks une... dixième défaite de rang.

Sur leur glace de Winnipeg, les Jets ont cueilli un succès capital face à Nashville toujours orphelin de son capitaine Roman Josi. Nino Niederreiter et ses coéquipiers se sont imposés 2-0 grâce à des réussites de Neal Pionk et de Mark Scheifele et grâce aussi aux 28 arrêts de Connor Hellebuyck. Les Jets possèdent un point d'avance sur Calgary et trois désormais sur Nashville dans la lutte pour la dernière wild card de la Conférence Ouest.

A l'Est, New Jersey n'a rien pu faire pour s'opposer à la marche en avant de Boston. La meilleure équipe de la saison régulière a enlevé une 62e victoire grâce à un doublé de Pavel Zacha inscrit lors des cinq premières minutes de la rencontre.

/ATS