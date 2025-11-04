Deux défenseurs quittent Genève

Genève-Servette perd un autre défenseur en vue de la saison prochaine. Après Eric Schneller qui rejoindra Zoug, c'est Tim Berni qui rentre à Zurich où il a signé pour 6 ans.

Produit de la formation zurichoise, Berni avait donné ses premiers coups de patin dans l'élite lors de la saison 2017/18 en disputant 8 rencontres. Le gaucher de 25 ans avait enchaîné avec les play-off qui s'étaient terminés par le titre des Lions.

Drafté au 6e tour par Columbus (159e), Berni avait disputé la saison 21/22 avec Cleveland en AHL. L'année d'après, il avait fait 17 matches en AHL et surtout 59 en NHL (1 but/2 assists). De retour en Suisse, il avait signé pour quatre ans avec les Grenat en 2023. Il quitte donc le bout du Léman un an avant la fin de son bail.

Cette saison il compte 3 points (1 but) en 20 parties.

Quant à Eric Schneller, 20 ans, il a signé pour deux ans à Zoug dès 2026. Le défenseur droitier qui possède aussi la nationalité suédoise est arrivé au bout du Léman en 2024. L'an dernier en 44 matches, il a signé 5 points (2 buts). Cette année, il compte 3 points (1 but) en 15 parties. Il a aussi disputé deux rencontres avec les juniors en M21.

/ATS