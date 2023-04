Douche froide pour les Devils

C'est bien mal parti pour New Jersey en play-off ! Les Devils ont été battus 5-1 sur leur glace par les New York Rangers le soir où ils rêvaient de marquer les esprits.

Nico Hischier, qui a accusé un bilan de -3, Timo Meier et Jonas Siegenthaler ont été désarmés devant le brio du gardien Igor Shesterkin, auteur de 27 arrêts, et devant le réalisme des Rangers dans les situations spéciales. New York a inscrit deux buts en power play par Chris Kreider et ont 'tué' les quatre séquences à 5 contre 4 des Devils. Avec six joueurs qui découvraient mardi l'univers impitoyable des play-off, New Jersey, avec Akira Schmid sur le banc comme gardien no 2 plutôt que Mackenzie Blackwood, a sans doute payé un certain tribut à un manque d'expérience.

La soirée fut également bien pénible pour Denis Malgin et Colorado. Tenant du titre, l'Avalanche s'est incliné 3-1 à domicile devant Seattle. Denis Malgin a bénéficié d'un temps de jeu limité à 9'21'' pour rendre un bilan neutre.

Deux assists et la victoire pour Niederreiter

En revanche, tout s'est merveilleusement bien passé pour Nino Niederreiter et Winnipeg. Les Jets se sont imposés 5-1 à Las Vegas. El Nino a été crédité de deux passes décisives, la première pour le 3-1 de Blake Wheeler à la 44e, la seconde pour le 5-1 dans la cage vide d'Adam Lowry à 19'' de la sirène. Dernière équipe qualifiée dans cette Conférence Ouest, Winnipeg n'a pas perdu le momentum avec une sixième victoire en huit matches.

/ATS