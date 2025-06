Drake Caggiula signe à Lausanne

Le Lausanne HC compte un nouvel attaquant canadien dans ses rangs. Le vainqueur de la saison régulière annonce la venue pour la saison prochaine de Drake Caggiula.

Agé de 30 ans, Drake Caggiula a disputé 310 rencontres de NHL avec Edmonton, Chicago, Arizona, Buffalo et Pittsburgh pour comptabiliser 98 points (50 buts/48 assists). Ces trois dernières années, il a évolué en AHL. 'Nous accueillons un joueur expérimenté avec un solide parcours dans les ligues américaines, souligne le directeur sportif du LHC John Fust dans un communiqué. Il amènera un vrai leadership au sein du vestiaire.'

Drake Caggiula remplacera notamment le Finlandais Lauri Pajuniemi (25 ans) qui quitte le club malgré un contrat encore valable jusqu’au printemps 2026. L'ailier a inscrit 21 points en 41 matches lors de la saison régulière (9 buts et 12 assists) et a marqué un but en cinq rencontres lors des play-off.

/ATS