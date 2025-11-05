EHT: La Suisse entre en scène à Tampere

L'équipe de Suisse dispute cette semaine à Tampere la première étape du Euro Hockey Tour. Les hommes du coach Patrick Fischer entameront ce tournoi jeudi à 17h30 face à leurs hôtes finlandais.

L'heure est encore aux essais en tous genres, même si le sélectionneur a opté par exemple pour un duo de gardiens expérimentés avec Sandro Aeschlimann (30 ans) et Reto Berra (38 ans). Mais les occasions de briller sous le maillot à croix blanche sont rares avant le premier grand rendez-vous de la saison.

Les sélectionnés suisses veulent tous marquer des points dans l'optique des Jeux olympiques de Milan-Cortina (6-22 février), où les places seront très chères en raison de la participation des joueurs de NHL. Le Mondial 2026, qui se déroulera à Zurich et à Fribourg, est certainement aussi présent dans tous les esprits.

L'équipe de Suisse entamera sa saison avec un duel face à la Finlande, qu'elle avait écrasée 8-2 à Brno pour son avant-dernier match avant le Championnat du monde 2025. Les vice-champions du monde en découdront ensuite avec la Suède (samedi à 12h) puis avec la Tchéquie (dimanche à 12h).

