Emil Bemström signe pour un an à Berne

Le CP Berne renforce encore son secteur offensif. Les Ours ont annoncé vendredi l'arrivée de ...
Emil Bemström signe pour un an à Berne

Emil Bemström signe pour un an à Berne

Photo: KEYSTONE/EPA COMPIC/KIMMO BRANDT

Le CP Berne renforce encore son secteur offensif. Les Ours ont annoncé vendredi l'arrivée de l'attaquant suédois Emil Bemström.

Les contrats des défenseurs Simon Kindschi et Louis Füllemann ont en outre été prolongés d'une année soit jusqu'en 2027.

Ailier de 26 ans, Emil Bemström a signé un contrat d'un an avec le 'SCB'. Il appartenait à la franchise des Pittsburgh Penguins, avec qui il n'a toutefois disputé que 14 matches de NHL la saison dernière. Il a surtout été aligné en AHL durant l'exercice 2024/25, réussissant 48 points avec Wilkes-Barre/Scranton. Il devrait pouvoir faire ses débuts sous ses nouvelles couleurs en octobre.

/ATS
 

