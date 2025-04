Encore battu à Zurich, Lausanne est dos au mur

Lausanne n'a plus le droit à l'erreur. Battus une nouvelle fois à Zurich mardi (3-1), les Lions vaudois sont désormais menés 3-1 en finale des play-off de National League.

La défaite concédée à Malley lors de l'acte I pourrait bien coûter cher au LHC. Car il ne parvient toujours pas à trouver la solution pour gagner un match de play-off à Zurich, où le 'Z' a signé une 16e victoire consécutive dans le cadre des séries éliminatoires.

S'ils entendent s'imposer à l'extérieur dans cette finale, les Lausannois doivent en premier lieu cesser d'offrir des buts aux champions en titre en début de match. Cette fois, c'est Lukas Frick qui a tenté une relance bien hasardeuse dans l'axe à la 5e minute, au terme d'une entame canon des locaux. Il n'a trouvé que la canne de Vinzenz Rohrer, qui n'a eu qu'à transmettre le puck à Willy Riedi, seul à côté du poteau de Kevin Pasche.

Hrubec dégoûte Perlini

Contrairement à l'acte II, Lausanne n'est pas parvenu à effacer rapidement cette bévue, et ce malgré une certaine domination. Le deuxième trio offensif du LHC, Rochette-Kahun-Perlini, s'est procuré les meilleures occasions d'égaliser. Mais le Canadien a buté par deux fois sur un Simon Hrubec en pleine possession de ses moyens (8e, 19e).

Les Vaudois ont payé cash ce manque d'efficacité, concédant le 2-0 peu après la première pause. Nicolas Baechler a pénétré trop facilement dans le slot avant de glisser le puck entre les jambes de Pasche (23e). La réaction lausannoise - un tir sur le poteau d'Andrea Glauser (24e) - n'a duré que quelques secondes, avant que le 'Z' ne reprenne le contrôle du match.

Le box-play cède

Et alors qu'il s'était montré particulièrement solide en infériorité numérique lors des deux derniers matches (16 minutes d'imperméabilité à 4 contre 5), le LHC a concédé un but malheureux dès sa première pénalité. Un lancer de Rudolfs Balcers a été doublement dévié, par la canne de Yannick Zehner puis la hanche de David Sklenicka, avant de terminer au fond des filets de Pasche (37e).

A 3-0, la tâche est devenue bien compliquée pour les joueurs de Geoff Ward, qui ont quand même repris espoir à la 56e grâce à un but de Gavin Bayreuther, à 6 contre 5. Le défenseur américain a toutefois dû quitter la glace deux minutes plus tard, le nez ensanglanté par un puck reçu en plein visage, et les Zurichois ont conservé leur avantage.

Désormais dos au mur, le LHC devra remporter ses trois derniers matches de la saison pour espérer décrocher un premier titre de champion de Suisse. L'opération survie commence jeudi à Lausanne.

