Equipe de Suisse: Suter et cinq autres joueurs débarquent

Jan Cadieux procède à de nouveaux ajustements à l'aube de la troisième semaine de préparation au Mondial. Le coach de l'équipe de Suisse a convoqué six nouveaux joueurs, parmi lesquels Pius Suter.

L'attaquant des St. Louis Blues est le premier renfort de NHL à rejoindre la sélection, à un peu plus de deux semaines du championnat du monde qui démarrera le 31 mai à Zurich et Fribourg. Trois joueurs des Zurich Lions (Dean Kukan, Christian Marti et Denis Malgin), Damien Riat (Lausanne) et Tyler Moy (Rapperswil-Jona) font également leur apparition dans l'équipe.

Ces arrivées ont forcément contraint Jan Cadieux à envoyer plusieurs joueurs en vacances. Le jeune défenseur du HC Bienne Niklas Blessing quitte ainsi la sélection, tout comme les attaquants Lorenzo Canonica, Miles Müller et Jonas Taibel.

Trois matches comptant pour le Euro Hockey Tour figurent au menu de la semaine pour la Suisse. Elle affrontera la Suède jeudi à Jönköping, avant de se frotter à la Finlande et à la Tchéquie samedi et dimanche à Ceske Budejovice.

/ATS