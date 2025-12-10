Euro Hockey Tour: la Suisse affronte la Suède à Zurich

A deux mois des JO et six du Mondial, la Suisse a droit à une répétition générale avec l'étape zurichoise de l'Euro Hockey Tour. La sélection de Patrick Fischer affronte la Suède jeudi soir (19h45).

Dans le stade des ZSC Lions, les Suisses affronteront également la Tchéquie (samedi) et la Finlande, championne olympique (dimanche). Un seul autre test aura lieu avant la première rencontre du tournoi olympique le 12 février face à la France. Mais il se déroulera sans chronomètre et à huis clos contre la Lettonie.

Des joueurs comme Théo Rochette, Dario Rohrbach, Calvin Thürkauf, Dario Simion, Gaëtan Haas ou encore Romain Loeffel auront cette semaine à Zurich l'occasion de se montrer en vue d'une sélection olympique.

Parallèlement, il s'agit pour la Suisse d'améliorer son bilan jusqu'ici modeste lors des tournois à domicile de l'Euro Hockey Tour (une seule victoire en neuf matches). Contre la Suède, il s'agira de se racheter après la défaite 8-3 subie en novembre.

/ATS