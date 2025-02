Euro Hockey Tour: une Suisse muette contre la Finlande

L'équipe de Suisse a courbé l'échine jeudi soir à Langnau pour le début de l'Euro Hockey Tour. Face à la Finlande, les hommes de Patrick Fischer se sont inclinés 1-0 tab.

Côté positif, la Suisse n'a pas encaissé de but dans le jeu. Côté négatif, la Suisse n'est pas parvenue à marquer de but dans le jeu et elle a fini par se faire battre aux tirs au but.

Les 6000 personnes massées à l'Ilfis ont d'ailleurs longtemps dû lutter contre des attaques de paupières. Et ce n'est pas le poteau de Nicolas Baechler qui a eu le don de les réveiller lors des deux premiers tiers. Non, il a fallu attendre la troisième période pour voir du hockey engagé.

Les choses se sont un peu accélérées à la 42e pour assister à la première pénalité du match. Les Suisses ont même bénéficié de quatre minutes de supériorité numérique avec une deuxième faute finlandaise, mais les joueurs de Patrick Fischer ont eu énormément de peine à proposer quelque chose de cohérent avec un homme de plus sur la glace. Les Finlandais ont fait montre d'une très belle agressivité pour contrer les velléités helvétiques.

Les joueurs du Nord ont parfois gagné trop facilement leurs engagements, ce qui leur a souvent permis de porter rapidement le danger sur la cage de Sandro Aeschlimann.

Equipe expérimentale

Contraint d'aligner une équipe plus expérimentale en raison des play-off qui approchent, Fischer a accordé du temps de jeu à tout le monde. Néophyte et appelé de dernière minute, Jonas Taibel fut l'une des bonnes surprises de cette partie côté helvétique. L'attaquant de Rapperswil a même eu droit de jouer avec Thürkauf et Bertschy au cours du troisième tiers.

La Suisse pensait l'emporter à la 61e lorsque Dominik Egli a pu pousser le puck au fond, mais les arbitres ont logiquement annulé cette réussite pour une présence de Bertschy dans la zone du gardien. Au cours de la séance de tirs au but, seul Dario Rohrbach a pu trouver la faille côté suisse. Une jolie histoire pour le joueur de Langnau qui a été acclamé quand il a marqué son penalty qui s'est avéré inutile au final.

La Suisse va partir vendredi pour la Suède où elle doit affronter le pays hôte samedi et la Tchéquie dimanche.

