Fête de buts à Fribourg, les Lémaniques battus

Le leader de National League n'a pas failli. Après quatre défaites, Fribourg a renoué avec la victoire en dominant Ajoie 8-4 à St-Léonard, alors que les Lémaniques ont perdu.

Fribourg ne traverse pas la période la plus rose de sa saison et la venue d'Ajoie ne devait pas être vue comme une promenade de santé avec trois points faciles à la clef.

Et les Jurassiens ont parfaitement joué leur rôle de poil à gratter en ouvrant la marque par T.J. Brennan. L'autre défenseur étranger, Eric Gélinas, a inscrit le 1-2 à la 15e, mais Dominik Binias a pu égaliser 63 secondes plus tard, marquant au passage son premier but en National League.

Mais le leader ne pouvait décemment pas se faire battre par la lanterne rouge, même après une série de quatre revers consécutifs. Alors DiDomenico a profité d'un jeu de puissance pour donner l'avantage aux Dragons. Puis Bykov et Seiler ont fait passer le score à 5-2.

Revenus à 5-3 puis à 6-4, les joueurs de Wohlwend ont encaissé trop de buts pour espérer ramener quelque chose. Marchon et Walser dans la cage vide ont scellé le score en faveur des Fribourgeois. A noter que ce sont huit buteurs différents qui ont marqué pour Gottéron.

Albrecht punit Lausanne

Opposé à Rapperswil, le LHC n'a pas su faire tomber des Saint-Gallois qui couchaient eux aussi sur quatre résultats négatifs de rang, mais qui avaient su retrouver un peu d'énergie grâce à la Champions League. Au final, les hommes de Geoff Ward se sont inclinés 3-1.

L'entier des buts a été inscrit avant la 33e minute. Les Vaudois ont dû faire face à la forme de Yannick-Lennart Albrecht, auteur d'un doublé au cours des sept premières minutes de jeu. Suomela a réduit la marque, mais un double avantage numérique a permis à Tyler Moy de redonner deux longueurs d'avance à ses couleurs. Kevin Pasche a une fois encore réalisé un bon match, mais les Lions ont vraiment des problèmes à la conclusion. Le meilleur exemple demeure ce 2 contre 0 manqué à la fin du tiers médian.

Genève s'incline

Battu mercredi à Munich, Genève n'a pas su faire mieux devant son public face à Lugano. Le champion a été battu 3-2.

Les Aigles avaient bien commencé en ouvrant le score par Jooris dès la 12e, mais les Tessinois ont répliqué sur un double avantage numérique par Fazzini (22e).

Après s'être créé plusieurs occasions, Sakari Manninen a enfin trouvé la faille (53e). Mais le but du Finlandais est intervenu un peu trop tard. Et surtout après deux buts luganais (en 62 secondes entre la 50 et la 51e) des crosses de Morini et Thürkauf, consécutif à un superbe travail de Daniel Carr. Les Grenat ont bénéficié de quatre minutes de supériorité numérique en fin de rencontre, mais ils n'ont pas su battre une troisième fois Koskinen.

Haas sauve Bienne

On connaît l'importance de Gaëtan Haas dans les rangs biennois. De retour après une blessure, le capitaine seelandais a été héroïque pour permettre à son club de battre Kloten 3-2 ap. Mieux, le numéro 92 a inscrit le 2-2 et le 2-3 alors que son équipe se trouvait en infériorité numérique! Bienne ne décole pas de la 12e place, mais ces deux points font beaucoup de bien.

Ambri-Piotta continue de s'accrocher au top 6. Les Léventins ont dominé Berne 5-2. Pestoni et Formenton y sont allés chacun de leur doublé. Vainqueur de onze de ses douze derniers matches, Zoug a tout de même eu besoin de la prolongation pour prendre le meilleur sur Langnau (4-3 ap). C'est Herzog qui a offert le deuxième point à son équipe après dix secondes dans le temps supplémentaire.

