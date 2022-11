Fiala dépasse les 300 points en saison régulière

Kevin Fiala a passé le cap des 300 points en saison régulière de NHL lundi. Ses 2 points inscrits face Calgary n'ont toutefois pas suffi au bonheur de Los Angeles, battu 6-5 sur la glace des Flames.

Quatrième Suisse à atteindre les 300 points dans le championnat régulier (après Roman Josi, Mark Streit et Nino Niederreiter), l'attaquant saint-gallois s'est fait l'auteur d'un but et d'un assist. Il a signé le troisième but des Kings, le 5-3 (35e minute), avant d'être crédité d'un assist sur le 6-5 à 1'19'' de la fin.

Kevin Fiala, qui disputait son 437e match en saison régulière depuis ses débuts en mars 2015, était au terme de cette partie le meilleur compteur helvétique dans cet exercice 2022/23. Il en était à 18 points en 18 matches soit 1 de plus que Nico Hischier, qui a toutefois joué quatre matches de moins.

/ATS