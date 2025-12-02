Fin de carrière pour Simon Moser

Coup dur pour Berne, Simon Moser doit mettre un terme à sa carrière. L'ailier de 36 ans a disputé 11 matches cette saison, mais une blessure mi-octobre a eu raison de sa volonté.

L'opération qui a suivi n'a pas pu permettre au Bernois de poursuivre sa route. Formé à Langnau, Simon Moser a rejoint Berne en 2014 après avoir disputé une saison en Amérique du Nord entre Milwaukee en AHL (26 pts en 48 matches) et Nashville en NHL (2 pts (1 but) en 6 matches).

Le puissant ailier s'est forgé un très joli palmarès avec trois titres de champion de Suisse avec Berne et deux médailles d'argent mondiales en 2013 et en 2018. Il a disputé près de 900 parties dans l'élite.

