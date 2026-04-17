Fin de saison régulière décevante pour les Suisses de NHL

La saison régulière de la NHL s'est achevée jeudi avec six derniers matches dans la Conférence Ouest. Dans le camp suisse, c'est la soupe à la grimace.

Déjà assurés de rater les play-off avec leur équipe respective, Roman Josi, Nino Niederreiter, Pius Suter et Philipp Kurashev ont connu des fortunes diverses jeudi. Josi a été ménagé pour le dernier match de Nashville, que les Predators ont perdu 5-4 face aux Ducks d'Anaheim.

Pius Suter s'est en revanche illustré avec St. Louis, délivrant un assist sur l'ouverture du score des Blues contre le Mammoth de l'Utah. Son équipe s'est finalement imposée 5-3 grâce à un triplé du Canadien Robert Thomas.

Nino Niederreiter et Philipp Kurashev ont eux croisé le fer lors de la rencontre entre Winnipeg et San José. Les Sharks sont sortis vainqueurs (6-1) de ce match qui a vu Kurashev faire son retour au jeu après 13 matches comme surnuméraire.

Ces quatre hommes, tout comme les Suisses des New Jersey Devils (Timo Meier, Nico Hischier et Jonas Siegenthaler), pourraient donc tous disputer le Mondial à Zurich et à Fribourg. Les seuls Suisses engagés dans les play-off sont Janis Moser (Tampa Bay), Lian Bichsel (Dallas), Akira Schmid (Las Vegas) et Kevin Fiala, qui a repris récemment l'entraînement sur glace après sa blessure des Jeux olympiques.

/ATS