Fin de série pour les Devils

Les Devils ont vu leur série victorieuse stoppée par la plus mauvaise équipe de la NHL vendredi.

New Jersey, qui restait sur trois succès d'affilée, s'est incliné 6-3 à domicile face aux San Jose Sharks malgré le retour de Timo Meier.

Les Sharks, qui avaient perdu leurs dix premiers matches à l'extérieur cette saison en marquant seulement six buts au total, n'ont pourtant adressé que 18 tirs en direction de la cage du Bernois Akira Schmid (12 arrêts). Mais les Devils ont manqué leur affaire sur le plan défensif vendredi.

Ancien attaquant de San Jose, Timo Meier a passé plus de 21 minutes sur la glace pour son retour. L'Appenzellois, qui avait manqué sept matches sur blessure, a cadré cinq tirs, sans succès, pour un bilan de -2. Jonas Siegenthaler (-2) et le capitaine Nico Hischier (bilan neutre) sont également restés 'muets' dans cette rencontre.

Les Sharks, qui n'avaient jamais inscrit plus d'un but lors de leurs dix premières parties livrées loin de leurs bases, ont forcé la décision grâce à des doublés d'Anthony Duclair et de Jacob MacDonald. Leur gardien Kaapo Kahkonen a également brillé en effectuant 44 parades.

