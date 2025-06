Florida prend la main en finale de la Coupe Stanley

Florida prend le dessus sur Edmonton. Victorieux 6-1 des Oilers lundi à domicile, les Panthers mènent désormais 2-1 en finale de la NHL.

Contrairement aux deux premiers actes, qui s'étaient décidés en prolongations, ce troisième match du remake de la finale de 2024 a davantage ressemblé à un cavalier seul du champion en titre. Les Floridiens n'ont douté qu'une minute et 20 secondes, le temps que Sam Reinhart ne leur redonne deux buts d'avance après le 2-1 des Oilers en début de deuxième période.

Duel de goalies

Avec six buteurs différents et trois réussites en power-play, les Panthers ont fait preuve d'efficacité face à un Stuart Skinner pas à son affaire. Le gardien d'Edmonton a laissé passer cinq des 23 tentatives auxquelles il a dû faire face avant d'être chassé de son but. En face, le portier russe de Florida Sergueï Bobrovsky a livré la marchandise en terminant la partie avec 32 arrêts (97%).

Après avoir pris deux longueurs d'avance en première période (Brad Marchand et Carter Verhaeghe), les joueurs de Paul Maurice se sont envolés lors du tiers médian avec les buts de Reinhart et de Sam Bennett. Aaron Ekblad et Evan Rodrigues ont corsé l'addition dans le troisième 'vingt'.

Les Oilers devront réagir dès jeudi lors du match 4 qui se déroulera à nouveau en Floride. L'an dernier, Connor McDavid et Cie étaient passés tout proche d'offrir au Canada une première Coupe Stanley depuis le dernier sacre de Montréal en 1993. Les joueurs de l'Alberta avaient craqué au septième match après avoir été menés 3-0 dans la série.

/ATS