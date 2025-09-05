Formenton de retour à Ambri-Piotta

Ambri-Piotta annonce le retour d'Alex Formenton. L'attaquant canadien de 25 ans s'est engagé ...
Formenton de retour à Ambri-Piotta

Formenton de retour à Ambri-Piotta

Photo: KEYSTONE/MELANIE DUCHENE

Ambri-Piotta annonce le retour d'Alex Formenton.

L'attaquant canadien de 25 ans s'est engagé dans un premier temps jusqu'en décembre avec les Léventins, mais le contrat comporte une option de prolongation jusqu'à la fin de la saison.

Formenton avait fait face à des accusations de viol et à une plainte à ce sujet dans son pays d'origine pour un incident survenu en 2018 dans le cadre des Mondiaux M20. En juillet de cette année, il a été acquitté par un tribunal canadien, tout comme ses quatre coaccusés.

Alex Formenton veut maintenant relancer sa carrière à Ambri-Piotta. Entre 2022 et 2024, il a marqué 29 points en 46 apparitions avec les Tessinois. Auparavant, il a notamment été engagé en NHL, où il a disputé 109 matches avec les Ottawa Senators.

/ATS
 

Actualités suivantes

Cinq ans de plus pour Théo Rochette à Lausanne

Cinq ans de plus pour Théo Rochette à Lausanne

Hockey    Actualisé le 05.09.2025 - 18:41

Gauthier de retour en Ajoie, Marjamäki prolonge à Kloten

Gauthier de retour en Ajoie, Marjamäki prolonge à Kloten

Hockey    Actualisé le 05.09.2025 - 14:29

Iñaki Baragano veut se nourrir de la pression lausannoise

Iñaki Baragano veut se nourrir de la pression lausannoise

Hockey    Actualisé le 04.09.2025 - 06:03

Michael Fora 5 ans au LHC dès 2026

Michael Fora 5 ans au LHC dès 2026

Hockey    Actualisé le 03.09.2025 - 13:13

Articles les plus lus

Roger Rönnberg, la nouvelle star à Fribourg

Roger Rönnberg, la nouvelle star à Fribourg

Hockey    Actualisé le 02.09.2025 - 05:03

Michael Fora 5 ans au LHC dès 2026

Michael Fora 5 ans au LHC dès 2026

Hockey    Actualisé le 03.09.2025 - 13:13

Iñaki Baragano veut se nourrir de la pression lausannoise

Iñaki Baragano veut se nourrir de la pression lausannoise

Hockey    Actualisé le 04.09.2025 - 06:03

Gauthier de retour en Ajoie, Marjamäki prolonge à Kloten

Gauthier de retour en Ajoie, Marjamäki prolonge à Kloten

Hockey    Actualisé le 05.09.2025 - 14:29

Berne battu en Suède, Zoug poursuit son sans-faute

Berne battu en Suède, Zoug poursuit son sans-faute

Hockey    Actualisé le 30.08.2025 - 22:37

Roger Rönnberg, la nouvelle star à Fribourg

Roger Rönnberg, la nouvelle star à Fribourg

Hockey    Actualisé le 02.09.2025 - 05:03

Michael Fora 5 ans au LHC dès 2026

Michael Fora 5 ans au LHC dès 2026

Hockey    Actualisé le 03.09.2025 - 13:13

Iñaki Baragano veut se nourrir de la pression lausannoise

Iñaki Baragano veut se nourrir de la pression lausannoise

Hockey    Actualisé le 04.09.2025 - 06:03

Les Suissesses s'inclinent aux tirs au but

Les Suissesses s'inclinent aux tirs au but

Hockey    Actualisé le 29.08.2025 - 22:29

Lausanne s'incline pour commencer

Lausanne s'incline pour commencer

Hockey    Actualisé le 29.08.2025 - 22:39

Berne battu en Suède, Zoug poursuit son sans-faute

Berne battu en Suède, Zoug poursuit son sans-faute

Hockey    Actualisé le 30.08.2025 - 22:37

Roger Rönnberg, la nouvelle star à Fribourg

Roger Rönnberg, la nouvelle star à Fribourg

Hockey    Actualisé le 02.09.2025 - 05:03