Fribourg-Gottéron doit se rebiffer

Au pied du mur, Fribourg doit impérativement s'imposer mercredi soir à domicile lors de l'acte V de sa demi-finale contre Lausanne. Menés 3-1, les Dragons n'ont pas d'autre choix.

Comme le dit l'entraîneur-assistant fribourgeois Pat Emond, 'Nous allons au-devant de trois matches VII'. La donne est en effet on ne peut plus simple pour les joueurs de Christian Dubé. Et avec deux rencontres programmées à domicile, les Dragons ont raison de croire en leurs chances.

Mais en termes de chance, c'est davantage Lausanne qui semble ne pas en manquer au cours de cette série, avec plusieurs décisions arbitrales malheureuses qui ont péjoré Sprunger & Cie.

Dans les rangs vaudois, la confiance est au beau fixe après trois succès consécutifs et la perspective de disputer une première finale de National League en 102 ans d'existence. Les Lions peuvent s'appuyer sur un effectif solide et sur plusieurs individualités capables de marquer. A Fribourg, l'apathie du power-play ainsi que la peine qu'ont certains leaders offensifs à trouver la faille pèsent sur le moral des troupes.

Des attaquants comme Marcus Sörensen, Lucas Wallmark, Chris DiDomenico ou encore Jacob de la Rose doivent apporter plus. Constat identique au niveau des joueurs suisses. Ancien portier de Fribourg la saison passée, Connor Hughes remporte pour l'heure son duel à distance avec son ancien coéquipier et mentor, Reto Berra.

En cas de victoire fribourgeoise, la série se prolongerait vendredi à Lausanne pour un sixième acte. Si le LHC s'impose mercredi, les Vaudois rejoindraient Zurich pour un duel de Lions dès mardi prochain.

