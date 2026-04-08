Fribourg-Gottéron est allé chercher l'acte III « avec les tripes »

Victorieux 2-1 de Genève mercredi à domicile, Fribourg-Gottéron a repris l'avantage en demi-finale des play-off de National League. Cet acte III, les Dragons sont allés le 'chercher avec les tripes'.

'On s'est fait un petit peur à la fin, mais notre box-play tient plus que la route', a déclaré le défenseur fribourgeois Benoît Jecker lors de son passage en zone mixte. 'Jusqu'au bout, on est allé la chercher avec les tripes', a-t-il lâché.

Menant 2-0 à l'entame du troisième tiers-temps, Fribourg a dû faire face au réveil des Aigles, qui ont fait trembler l'antre du Dragon jusqu'au bout du temps réglementaire. Mais la tanière était bien gardée mercredi par un Reto Berra à nouveau décisif.

Chassé de son filet lundi lors de l'acte II (défaite 7-3) après avoir encaissé quatre buts en 34 minutes, le portier fribourgeois a livré la marchandise alors que Genève évoluait à 6 contre 4. 'Reto nous a montré durant toute la saison qu'il est l'un des meilleurs gardiens de Suisse', a applaudi Jecker. 'Dans ces moments-là, il nous montre vraiment la voie à suivre.'

Mais Fribourg a également su répondre à l'engagement physique des Grenat mercredi. 'Ils ont essayé une autre tactique en jouant un peu plus dur. Nous, on doit rester fidèle à notre jeu: rapides en transition et omniprésents dans leur zone', a résumé Jecker.

Un public très bruyant

Le no 7 des Dragons a également insisté sur l'importance de l'avantage de la glace et de leur public assourdissant dans cette série toujours indécise. 'Ici on connaît un petit peu mieux les bandes, le public nous aide aussi énormément', a-t-il énuméré.

Comme lors des deux premiers actes, c'est l'équipe à domicile qui l'a emporté. Au tour de Genève de répondre vendredi ? 'On verra bien', a contré Jecker. 'Pour nous, ce serait idéal de mener 3-1, mais tout ça importe peu. Ce qu'il faut, c'est gagner le quatrième match.'

Comme tous les Fribourgeois, Benoît Jecker se souvient très bien que c'est tout ce qu'il avait manqué à Gottéron l'an dernier. Les Dragons menaient 3-1 contre Lausanne avant de voir leur rêve de jouer une nouvelle finale se briser au terme du septième match.

/ATS