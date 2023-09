Fribourg-Gottéron et Genève-Servette gagnent à domicile

Fribourg et Genève-Servette se sont tous deux imposés vendredi soir en National League. Gottéron a dominé Zoug 5-2 pour se maintenir à la 2e place, tandis que les Aigles ont dominé Rapperswil 4-1.

C'est un but en power-play de Julien Sprunger à la 25e, alors que le score était encore de 1-1, qui a permis aux Dragons de faire le break face à des Zougois jusqu'alors accrocheurs. Les Fribourgeois ont ensuite assuré leur succès durant l'ultime période, avec trois buts marqués par Christoph Bertschy (44e), Lucas Wallmark (46e) et Sandro Schmid (56e).

Aux Vernets, Genève a peut-être cueilli le résultat qui lui permettra de lancer enfin sa saison, après une entame plutôt chaotique. La formation servettienne a signé un succès solide face à des adversaires saint-gallois trop brouillons. Elle remonte à la 8e place. Le but décisif, le 2-1 au début du tiers médian, a été inscrit par la nouvelle recrue grenat Henrik Haapala (25e), qui a ainsi signé son premier but avec le GSHC.

Ajoie a pour sa part subi à domicile une courte défaite 2-1 face au CP Berne. Après avoir égalisé à 1-1 par Kevin Fey au début du troisième tiers-temps, les Jurassiens ont plié à moins de cinq minutes de la prolongation, sur une réussite cruelle de Marco Lehmann (56e), qui maintient les Ajoulots sous la barre.

Aucun tir au but marqué par les Seelandais

Un sort similaire a sanctionné Bienne en son antre, battu 2-1 aux tirs aux buts par Langnau. Toni Rajala (45e) avait inscrit le seul but seelandais dans le match pour égaliser à 1-1, mais le HCB a ensuite manqué toutes ses tentatives lors de la séance décisive, par Rajala, Damien Brunner et Luca Hischier. Les Biennois se maintiennent toutefois à portée des six équipes de tête.

Cette soirée a également été le théâtre de deux derbies, l'un tessinois et le second zurichois. Le premier est revenu à Lugano, vainqueur 4-3 au bout du suspense des tirs aux buts contre Ambri-Piotta à la Resega. Après avoir pris l'ascendant dès les premières minutes grâce au 25e doublé de la carrière de Dario Bürgler, les Léventins semblaient bien armés pour faire respecter la logique.

Johnny Kneubühler croyait même avoir fait le nécessaire pour l'emporter en redonnant l'avantage 2-3 à Ambri à la 42e, mais la réplique luganaise par Calvin Thürkauf (43e) a été immédiate. Les Bianconeri se sont ensuite montrés plus réalistes dans l'exercice individuel.

Zurich n'a pour sa part fait aucun cadeau à son rival cantonal Kloten. Le leader du championnat a infligé un sec 5-1 aux Aviateurs, qui peinent à décoller en ce début de saison, et a ainsi maintenu son avance au sommet du classement.

/ATS