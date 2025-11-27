Fribourg a tenu bon à Bienne, succès pour Ajoie

Fribourg a profité de son déplacement à Bienne pour l'emporter 3-2 lors de la soirée National League. Même score pour la victoire d'Ajoie à Kloten.

Les Dragons ont su se montrer réalistes et Jan Dorthe a ouvert le score de fort jolie manière en plaçant le puck hors de portée de Säteri (9e). A la 14e, sur leur premier power-play, les joueurs de Roger Rönnberg ont pu doubler la mise par Borgström. Le troisième but fribourgeois n'est pas tombé en avantage numérique, mais une seconde après le retour du Seelandais puni.

La triangulation Kapla-De la Rose-Sörensen a permis au Suédois de fusiller le gardien biennois à bout portant (29e). Alors que l'on pouvait légitimement penser que les Bernois seraient groggy après ce but, ils ont répondu 59 secondes plus tard par le jeune Jonah Neuenschwander, l'un des plus sûrs espoirs du hockey helvétique.

Les joueurs de Martin Filander ont réduit l'écart à la 51e par Leo Braillard, auteur de son premier but en National League, mais ce sera tout pour les locaux. Malgré la sortie de Säteri en fin de match, les Fribourgeois ont tenu bon et su préserver leur avantage pour revenir à trois points de Lausanne et en reprenant la 3e place à Genève-Servette.

Ajoie s'impose

Dans les rangs jurassiens, on sait que les étrangers et le jeu de puissance sont essentiels à la bonne marche du club. Réponse dans les faits à Kloten avec les deux premiers buts (3e et 11e) inscrits par Nättinen, de retour de blessure, sur des assists de Turkulainen et Honka. Le défenseur finlandais a encore participé au 3-1 de Sopa à la 31e.

Les Jurassiens ont dû faire le dos rond dans le dernier tiers avec 15 tirs pour les Aviateurs contre un seul pour les Ajoulots. Mais Kloten n'a pu que réduire la marque à la 58e par Dario Meyer et Ajoie de fêter un nouveau succès en terres zurichoises quqlues jours après avoir surpris le champion Zurich chez lui.

Le HCA est toujours à huit longueurs de Berne qui s'est imposé 2-1 contre Zurich. Aaltonen, premier but cette saison, et Vermin ont scoré pour les Ours.

Le derby tessinois a souri à Lugano, large vainqueur d'Ambri 5-1. Et dans le dernier match de la soirée, le leader Davos a eu besoin des tirs au but pour disposer de Rapperswil 4-3.

/ATS