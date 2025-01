Fribourg battu par Davos

Fribourg a subi une deuxième défaite consécutive en National League. A domicile, les Dragons ont été battus 4-3 ap par Davos.

Un point de perdu ou un point de gagné? Mené 3-1 après 40 minutes, Fribourg a trouvé la force de revenir par Marcus Sörensen, auteur d'un doublé. Mais le Suédois a aussi commis une faute en prolongation qui a permis à Davos d'avoir une supériorité numérique et de s'imposer finalement à 39 secondes des tirs au but grâce à Kessler et alors que Sörensen sortait à peine du banc des pénalités.

Cette défaite fait stagner des Fribourgeois qui ont besoin de faire des points s'ils entendent se rapprocher encore davantage du top 6.

Mais c'est avant que les joueurs de Lars Leuenberger auraient dû faire la différence. Au cours du premier tiers, Fribourg aurait dû profiter des quatre minutes en supériorité numérique pour ouvrir le score. Malheureusement pour Sprunger et ses coéquipiers, ce sont les Davosiens qui ont été les premiers à noircir la feuille de pointage par Tambellini (8e).

Les Dragons ont dû attendre la 28e pour niveler la marque grâce à Mauro Dufner sur un tir qu'Aeschlimann a redirigé dans son but. Seulement 88 secondes plus tard, une erreur de la défense fribourgeoise a offert le 1-2 à Nussbaumer qui a nettoyé la lucarne de Berra. Un Berra qui aurait pu être plus inspiré à huit secondes de la deuxième pause lorsque le tir de Tambellini a fini au fond juste après un engagement gagné par les Grisons.

Mais au final, Fribourg a fait preuve de caractère se diront les supporters les plus optimistes.

/ATS