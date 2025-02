Fribourg domine Lausanne, mais rien n'est joué

Fribourg a toujours son destin en mains à l'issue de l'avant-dernière journée de National League. Vainqueurs du LHC 2-0, les Dragons, 6es, comptent toujours un point d'avance sur Kloten.

La mission des Fribourgeois était simple, il fallait gagner pour garder Kloten à bonne distance. Et lors des dix premières minutes, les Fribourgeois n'ont jamais réussi à entrer dans la zone de défense lausannoise avec la maîtrise du puck. Oksanen a d'ailleurs manqué une cage vide à la 10e.

Heureusement pour les hommes de Lars Leuenberger, les Vaudois n'ont pas pu tenir ce rythme durant l'entier de la période. Gottéron a donc refait surface et commencé à se montrer dangereux devant Kevin Pasche, en profitant notamment de quelques approximations des Lions.

Et à la 24e, c'est Jakob Lilja qui a ouvert le score dans une défense vaudoise assez poreuse en la circonstance. Satisfaits de ce but, les Dragons ont ensuite su défendre cet avantage malgré plusieurs occasions lausannoises. Reto Berra a joué les imperméables en se faisant grand lorsque la situation le réclamait.

Tout s'est décanté entre la 51e et la 52e. Jason Fuchs a d'abord raté une montagne et un 1-1 qui aurait mis Fribourg sous pression, puis en power-play, c'est Christoph Bertschy qui a validé la victoire des siens.

Samedi à domicile, les joueurs de Lars Leuenberger disputeront une partie décisive face à Ambri et Chris DiDomenico, ancien de la maison Gottéron. Et les Léventins ne débarqueront pas en victimes expiatoires.

Kloten vend chèrement sa peau

Fribourg ne peut pas encore exulter puisque Kloten a réussi l'exploit de dominer Zoug 3-2. Dans la banlieue zurichoise, les Aviateurs ont longtemps patiné après le score, puisque Zoug menait 2-0 à la 30e grâce à Hofmann et Leuenberger. Seulement les Zurichois n'ont pas abdiqué et ils ont égalisé à la 47e via Harrison Luc Schreiber. Mais le plus incroyable, c'est qu'ils ont réussi à l'emporter à 22 secondes de la fin du troisième tiers alors qu'ils étaient en...infériorité numérique. Ce succès obtenu par les poils permet à Kloten d'y croire encore avant un derby électrique face à Zurich samedi soir.

