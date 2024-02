Fribourg et Bienne s'imposent aux tirs au but

Le match au sommet de National League a souri à Fribourg. Mais les Dragons ont eu besoin des tirs au but pour disposer de Zurich 2-1, tandis que Bienne a battu Zoug 3-2 tab.

Ceux qui imaginaient un festival offensif entre les deux premières équipes du pays ont vite déchanté. La meilleure attaque (Fribourg) opposée à la meilleure défense (Zurich) a donc vu l'attaque fribourgeoise prendre les devants par Wallmark, mais les spectateurs ont dû attendre la 47e.

Les supporters fribourgeois se préparaient à fêter la victoire et le fait que leur club revenait à deux points des Lions. C'était sans compter sur la classe de Denis Malgin. Le top scorer a refroidi tout le monde à 12 secondes de la fin du troisième tiers. Une égalisation super tardive qui prouve qu'il a fallu de vrais efforts pour parvenir à battre les deux portiers Hrubec et Berra.

Petit clin d'oeil, ce sont déjà Wallmark et Malgin qui avaient trouvé les montants plus tôt dans la partie. Mais lors de la séance de tirs au but, c'est Marcus Sörensen qui a justifié son statut de meilleur buteur du championnat en scorant à deux reprises contre le seul Andrighetto pour les Lions. Ces deux points permettent à Fribourg de grignoter un point et d'être actuellement à quatre longueurs de Zurich.

Bienne y a cru

Bienne n'avait pas la partie facile avec son déplacement à Zoug. Mais les Seelandais ont malgré tout ramené deux points de leur voyage en Suisse centrale. Et ce n'était pas gagné!

Car Zoug a rapidement pris les devants dans cette partie pour mener 2-0. Lino Martschini (6e) et Reto Suri (12e) ont pu battre Säteri. Le premier but de l'exercice pour l'ancien Servettien est venu d'une erreur de Viktor Lööv qui a littéralement offert le puck à celui qui raccrochera ses patins au terme de cette saison.

Bienne n'a rien lâché. Dans le tiers médian, les joueurs de Matikainen ont canardé avec 19 tirs sur la cage adverse contre quatre pour les Zougois. Les Bernois n'ont pourtant trouvé le chemin des filets qu'à la 24e grâce à Rathgeb. Mais à force de volonté, les Biennois ont égalisé à la 54e. C'est le futur Zougois Mike Künzle qui a trompé Genoni.

Künzle s'est encore signalé lors des penalties en en réussissant deux pour donner la victoire à ses couleurs.

Berne passe devant le LHC

A la faveur de son succès 3-0 sur Kloten, Berne a subtilisé la 4e place au LHC. Les Ours comptent 73 points contre 72 pour les hommes de Geoff Ward. Mais ces derniers comptent un match de moins. Pendant que les joueurs de la capitale se rendront à Langnau samedi soir, les Vaudois se déplaceront à Bienne.

Le dernier match de la soirée a permis à Ambri de battre Langnau 5-1. Les Léventins n'ont pas tremblé au cours de cette partie.

