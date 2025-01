Fribourg et Genève battus, Bienne et Ajoie victorieux

Fribourg et Genève se sont inclinés en National League. Les Dragons ont perdu 2-1 tab à Ambri, alors que les Aigles ont été défaits 3-2 par Berne aux Vernets.

Pour son deuxième voyage au Tessin en trois jours, Fribourg n'a pas connu la même réussite que face à Lugano (victoire 5-1). La faute à des Léventins combatifs. A la 9e, Tommaso De Luca a parfaitement travaillé dans la bande, arrivant même à trouver Bürgler au milieu de quatre défenseurs fribourgeois trop passifs sur le coup.

La notion de 'sur le coup' est d'importance, car les Dragons ne se sont pas cachés au pied du Gothard. Preuve en est le nombre de tirs après deux tiers. Après 40 minutes, les joueurs de Lars Leuenberger menaient 21-5 (!) dans cette statistique. Durant le tiers médian, les Tessinois n'ont trouvé le cadre de Reto Berra qu'à une reprise.

Les Léventins ont relevé la tête au troisième tiers et sans sa transversale, Reto Berra aurait capitulé une deuxième fois. Tout s'est finalement joué aux tirs au but et c'est là que Chris DiDomenico s'est rappelé au bon souvenir de ses anciens coéquipiers en inscrivant deux penalties de fort belle manière. Côté fribourgeois, seul Marcus Sörensen a pu tromper l'excellent Gilles Senn. Ce point ne change pas grand-chose pour Gottéron, toujours 8e (avec 49 points) à quatre unités de Zoug, 6e.

Genève battu

Genève n'arrive pas à enchaîner. Les Grenat n'ont pas pu réitérer leur performance du dernier match face aux Tigres emmentalois face aux Ours bernois.

Il faut reconnaître que Robert Mayer et Genève n'ont pas été accompagnés par la chance. Le portier servettien est allé chercher le puck au fond de ses filets une première fois à la 11e à la suite d'un tir dévié de Simon Moser. Trois minutes plus tard, c'est un lancer de Ritzmann qui a pris en défaut celui qui avait mené les Aigles au titre en 2023.

Les hommes de Yorick Treille et Rikard Franzen ont dû attendre avant de pouvoir réduire la marque. Ce n'est que sur un coup de baseball de Praplan que les champions d'Europe en titre ont pu réduire la marque à la 37e.

Berne a pu reprendre deux longueurs d'avance sur une phase de transition ultra rapide conclue par son top scorer Austin Czarnik à la 53e. Le 3-2 de Hartikainen, intervenu à 22 secondes de la troisième sirène, est venu trop tard pour permettre aux Servettiens de s'offrir une éventuelle prolongation.

Bienne et Ajoie l'emportent

Bienne a mis fin à une série de trois revers consécutifs. Chez eux, les Seelandais ont pris le meilleur sur Lugano 2-1 pour un succès très important.

L'ouverture du score est tombée à la 25e sur un tir de Greco. L'Américain de Bienne a profité d'une certaine mansuétude de Schlegel en la circonstance. Les Bianconeri ont répondu à la 42e par Fazzini.

Bienne aurait mérité plus de deux minutes de supériorité numérique à la 49e lorsque David Aebischer a mis sa canne dans la figure d'un Biennois. Mais les Seelandais ont finalement pu empocher les trois points grâce à Robin Grossmann, le héros du soir. Le défenseur a trouvé la lucarne de Schlegel à la 58e.

A Porrentruy, Ajoie s'est imposé sur un score de football face à Langnau. Une victoire 1-0 grâce à une réussite de Jonathan Hazen à la 27e. Ce but a suffi au bonheur des Jurassiens, tandis que Benjamin Conz y est allé de son deuxième blanchissage en trois matches. Le dernier rempart des Ajoulots avait déjà blanchi Davos la semaine dernière. Le HCA compte neuf points de retard sur Lugano.

Davos a lui mis fin à une série de six défaites en écartant Rapperswil 5-3. Dans le dernier match de la soirée, Kloten a surpris Zurich 5-4 tab. Menés 4-1, les Aviateurs ont trouvé les ressources pour égaliser à la 60e sur un penalty d'Ojamäki avant de prendre le point supplémentaire aux tirs au but.

