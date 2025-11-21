Fribourg fait plier Lausanne, Genève et Ajoie vainqueurs

En battant Lausanne 2-1, Fribourg-Gottéron s'est offert le derby de la soirée en National League. Genève (5-2 à Rapperswil) et Ajoie (3-2 à Zurich) ont eux aussi gagné vendredi.

Fribourg et Lausanne ont livré un derby prouvant que les deux rivaux ne sont séparés que par des détails. Au classement avant cette rencontre, seule une longueur d'avance à la différence de buts permettait au LHC de devancer les Dragons (44 points en 25 matches pour les deux équipes).

Sur la glace, après un premier tiers fermé, Jan Dorthe a inscrit son premier but de la saison en championnat pour permettre à Fribourg de prendre les devants (27e). Avantage de courte durée, puisqu'Ahti Oksanen a égalisé 42 secondes plus tard.

Dans la deuxième partie d'une ultime période à nouveau marquée par des défenses solides et des gardiens impériaux, les Lions ont fait monter la pression sur la cage adverse. C'est pourtant Jeremi Gerber (58e) qui a offert la victoire à Fribourg, au terme d'une action longtemps revue à la vidéo, mais accouchant d'un but bel et bien valable selon les arbitres.

Grâce à ce succès, les Fribourgeois prennent donc la deuxième place que les Vaudois occupaient avant la rencontre.

Genève s'impose en terres saint-galloises

En allant battre Rapperswil, Genève-Servette s'est quant à lui remis sur le droit chemin après sa défaite à Porrentruy samedi. Les Aigles n'ont pourtant pas débuté de la meilleure des manières, encaissant le 1-0 de Jacob Larsson après 1'01 seulement.

Matthew Verboon n'a toutefois pas tardé à égaliser (7e). Josh Jooris a ensuite profité d'un peu d'aide d'un arbitre, qui a dévié un puck permettant aux Genevois de partir en contre et de marquer en infériorité numérique juste avant la fin du premier tiers (20e).

Au cours de la troisième période, Vesey (45e) et un doublé de Bozon (49e et 60e) et ont permis à Genève de repartir avec les trois points.

Ajoie s'offre une superbe remontée

Ajoie s'est lui aussi magnifiquement remis de sa défaite frustrante subie contre Bienne mercredi. Les Jurassiens étaient pourtant menés 2-0 sur la glace des Lions.

Willy Riedi (6e) et Derek Grant (15e) avaient donné l'avantage au 'Z', mais Philipp-Michael Devos (26e) et Killian Mottet (30e) ont remis les Ajoulots dans le match. Jonathan Hazen s'est mué en héros pour marquer le but de la victoire à trois minutes du terme.

Dans les autres rencontres, Bienne et Langnau se sont livré un duel fort en buts et en rebondissements, finalement remporté par les Seelandais (6-5). Privé de ses stars Dominik Kubalik et Tomas Tatar, Zoug a pour sa part été dominé par Lugano 3-2. Finalement, Kloten a battu Berne (4-2) et laisse les Ours à l'avant-dernière position.

/ATS