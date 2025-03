Fribourg n'a plus rien à perdre

Fribourg doit croire en sa bonne étoile pour le 7e acte de son quart de finale des play-off contre Berne mercredi soir. Mais les statistiques ne parlent pas en faveur du club visiteur.

Il faudra du courage et de l'abnégation dans les rangs fribourgeois à la PostFinance Arena. Depuis l'introduction du best of 7 lors de la saison 97/98, il y a eu 47 matches VII. L'équipe visiteuse ne s'est imposée que 8 fois. Dernier exploit en date? Lors des séries de 2022 lorsque Davos avait battu Rapperswil. Les Grisons avaient en outre réussi le prodige de remonter de 0-3 à 4-3 pour enlever cette série.

Pour rendre possible l'impossible, les joueurs de Lars Leuenberger devront entrer dans ce match de la même manière que lors de l'acte VI lundi soir ou faire en sorte de ne pas trop subir la pression que les Bernois ne manqueront pas de mettre.

Impérial depuis le début des play-off, Reto Berra sera particulièrement attendu. Bardé d'expérience, le gardien zurichois devra tenir le fort. Mais il s'agira aussi de marquer. Et si la première ligne fribourgeoise Sörensen-Wallmark-Schmid est impressionnante, il faudrait que les autres triplettes amènent un peu plus. Notamment la ligne de Bertschy avec Lilja et Vey.

Le système défensif mis en place par Leuenberger a permis à Gottéron de retrouver de la superbe et une place en play-off. Il faudra l'appliquer à la lettre dans un match qui pourrait se jouer sur des détails ou sur un goal de raccroc.

Si Fribourg venait à se faire éliminer, la saison fribourgeoise ne serait malgré tout pas ratée compte tenu du déroulement de celle-ci et du fait que les Dragons ont dû cravacher pour se hisser dans le top 6.

/ATS