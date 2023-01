Fribourg perd une deuxième fois contre Zoug

Mauvais week-end comptable pour Fribourg-Gottéron, battu une deuxième fois par Zoug (2-1 tab). Lausanne s'est, en revanche, imposé à Langnau (5-4 ap).

Les Fribourgeois ont manqué une bonne occasion de faire un bon pas en direction d'une qualification directe en play-off. Pourtant dans ce match disputé dans l'esprit des séries finales, les hommes de Christian Dubé ont longtemps fait la course en tête. Ils ont réussi à ouvrir le score en double supériorité numérique sur un tir de l'Américain Ryan Gunderson (18e).

Les deux équipes ne sont fait aucun cadeau. Les charges étaient lourdes. Mauro Jörg n'a pas su se retenir en fin de partie quand il a 'collé' à la bande Justin Abdelkader. Après un long visionnement des images, les arbitres ont exclu le Fribourgeois. Zoug a sorti son portier Luca Hollenstein et à six contre quatre, le défenseur suédois Christian Djoos a arraché l'égalisation à 95'' du terme du temps réglementaire. Un retour amer pour les coéquipiers de Julien Sprunger, nettement battus dans les tirs au but.

Zurich Lions battus pour la sixième fois

Lausanne aura empoché cinq points ce week-end. Totalement dominateurs vendredi contre les Emmentalois (5-0), les Vaudois se sont retrouvés en difficulté même s'ils ont largement dominé la statistique des tirs (38-26). Ils ont mené trois fois au score mais ce sont toujours fait reprendre. C'est toutefois Joël Genazzi qui a donné le droit au LHC de disputer la prolongation à la 57e. Dans le temps supplémentaire, les Lausannois ont largement dominé et c'est finalement l'Autrichien Michael Raffl qui a donné un point supplémentaire à ses couleurs en surprenant le portier Luca Boltshauser. Lausanne a pris cinq points, mais il reste toujours avant-dernier.

Lugano s'est imposé une deuxième fois en deux jours contre les Zurich Lions (3-2 tab). C'est un essai transformé du Finlandais Michael Grandlund, qui a donné le deuxième point aux Tessinois au terme du vingt-deuxième tir au but ! Les Zurichois en sont désormais à six défaites de rang.

Ambri-Piotta a pris sa revanche sur Kloten avec une victoire 4-3 aux tirs au but.

