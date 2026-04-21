Fribourg peut-il refaire le coup à Davos en finale des play-off ?

Fribourg est à Davos mercredi pour l'acte III de la finale des play-off de National League ...
Fribourg peut-il refaire le coup à Davos en finale des play-off ?

Fribourg peut-il refaire le coup à Davos en finale des play-off ?

Photo: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Fribourg est à Davos mercredi pour l'acte III de la finale des play-off de National League. Battus lundi à domicile (3-1), les Dragons peuvent-ils refaire le coup de l'acte I dans les Grisons ?

On en est à 1-1 dans cette finale au meilleur des sept matches qui reste encore très indécise. Après avoir perdu l'avantage de la glace, Gottéron doit désormais s'imposer au moins une fois de plus à Davos pour décrocher son premier titre de champion de Suisse.

Pour gagner à nouveau sur la glace des Davosiens, les Dragons devront surtout bien mieux négocier leur entame de match. Lundi, ils ont gâché une occasion de faire le break dans cette finale en raison d'un premier tiers raté, remporté 3-1 par le HCD (score final).

Les Fribourgeois doivent également trouver des solutions pour marquer des buts à 5 contre 4. Le power-play des hommes de Roger Rönnberg est en panne depuis le début des play-off et un déclic sera nécessaire pour aller chercher ce premier titre tant attendu.

/ATS
 

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