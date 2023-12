Fribourg retrouve des couleurs

Fribourg a signé sa troisième victoire de rang dans le match du dimanche soir en National League. A domicile, les Dragons ont dominé Davos 4-2.

Dans un match qui a bien failli dégénérer, les joueurs de Christian Dubé ont su plus ou moins conserver leur calme et l'avance obtenue au cours du tiers médian. Alors oui, Chris DiDomenico a passé dix minutes sur le banc lors du troisième tiers, mais les Fribourgeois ont su tenir en boxplay.

Mais les pensionnaires de St-Léonard ont eu chaud en raison du retour des Grisons et de la pression mise sur Reto Berra. Dominik Egli a inscrit les deux buts davosiens, dont le 3-2 à la 58e.

Seulement, Gottéron avait fait le nécessaire avant grâce à Walser, Mottet et Binias. Les deux derniers cités ont marqué à la 21e et à la 24e. De la Rose a scellé le score dans la cage vide et Fribourg de consolider sa troisième place avec 56 points à égalité avec Zoug mais avec un match de plus.

/ATS