Fribourg s'en sort, Lausanne et Genève battus

Fribourg colle toujours aux basques de Zurich en National League. Gottéron s'est imposé 5-3 à Davos, alors que le LHC a perdu 4-2 à Lugano et Genève 5-2 chez lui face à Zurich.

Fribourg a une fois encore le sourire de celui à qui tout réussit. Parce qu'en un peu moins de sept minutes au cours du tiers médian, les Dragons ont fait passer le score de 1-1 à 1-4. Après l'ouverture de Wallmark, ce sont ses compatriotes Sörensen et Borgman qui ont trouvé la faille, puis l'inévitable Bertschy a ajouté le quatrième à la 32e.

Seulement les Grisons n'ont pas voulu céder devant leur public. Et ils sont parvenus à réduire l'écart par Ambühl et Chris Egli entre la 35e et la 37e. Titularisé dans les buts fribourgeois, Loïc Galley a bien failli coûter des points à son équipe à la 57e. Mais heureusement pour lui, le but de Dominik Egli a été annulé pour un hors jeu et après un coach's challenge. DiDomenico a ensuite pu sceller le score dans la cage vide.

Lausanne: un match sans

Lausanne n'est pas parvenu à mettre la même intensité que lors de ses dernières sorties. Les Vaudois ont été bousculés au Tessin. La fin du premier tiers fut très animée avec deux immenses chances de chaque côté. Andersson a tiré à côté et dans l'enchaînement c'est Koskinen qui s'est fendu d'un arrêt de grande classe. Kevin Pasche l'a imité en début d'un tiers médian riche en buts avec un 'big save' qui a laissé Daniel Carr incrédule. Seulement le portier vaudois a dû s'avouer vaincu quelques instants plus tard face à Mario Kempe en power-play.

Dérangés par les Tessinois, les Lions ont subi le 2-0 de Joly sur un excellent travail de Thürkauf. Et alors que Jelovac avait relancé les Lausannois, Jeremi Gerber a pu redonner deux longueurs d'avance aux siens (34e) et couper les envies des hommes de Geoff Ward. Des envies définitivement éteintes à la 50e lorsqu'Alatalo a planté le 4-1. Buteur lausannois, Igor Jelovac a passé une soirée compliquée en se faisant abuser par Joly sur cette dernière réussite des Bianconeri.

Genève retombe dans ses travers

Revenus de Langnau avec une défaite impardonnable dans leurs bagages, les Genevois n'avaient pas la partie facile en recevant le leader Zurich. Si les Lions ont retrouvé Denis Malgin, c'est bien Yannick Zehnder qui s'est mis en évidence. L'ancien Zougois y est allé de son doublé (25e et 33e). Et entre ces deux réussites, c'est Juho Lammikko qui a marqué.

Menés 3-0, les Grenat ont donné signe de vie à la 39e sur la réduction du score de Honka. Puis par Vatanen pour le 2-3 à la 46e. Mais Malgin a redonné deux longueurs d'avance à ses couleurs 43 secondes plus tard. Toujours 7es, les Aigles font du surplace.

Dans un match important face à une équipe que les Jurassiens pourraient retrouver en play-out, Ajoie s'est incliné 3-2 ap devant Kloten à Porrentruy. Menés 2-0, les Ajoulots sont revenus dans la partie et ont égalisé à la 59e par Hazen. Mais les hommes de Christian Wohlwend ont fini par céder à 5 secondes de la fin de la prolongation sur un but de Simic. Les Jurassiens comptent treize points de retard sur les Aviateurs mais avec trois matches de moins.

Berne a remporté deux points très importants pour rester du bon côté de la barre. A Rapperswil, avec Ivars Punnenovs dans les buts saint-gallois, les Ours se sont imposés 4-3 tab. Unique buteur lors des tirs au but: Benjamin Baumgartner.

Et dans le dernier match, Zoug a obtenu deux points en prenant le meilleur sur Ambri 3-2 tab. Les Zougois ont égalisé par Simion à la 59e. Et lors de la séance de penalties, seul Lino Martschini a trouvé l'ouverture.

/ATS