Fribourg s'incline en Suède mais conserve ses chances

Fribourg s'est incliné à l'occasion du match aller des 8es de finale de Champions League. A Växjö, les Dragons ont été battus 1-0 et tout reste possible pour le match retour.

Un score de football et toujours cette difficulté à marquer des buts pour les joueurs de Pat Emond. Mais l'essentiel demeure que Fribourg peut encore espérer franchir l'écueil et voir les quarts.

Les Dragons sont bien entrés dans la partie avant de voir les Suédois prendre l'ascendant. La partie s'est équilibrée au cours du tiers médian avec plusieurs actions de part et d'autre et des gardiens concentrés.

Les Fribourgeois ont mis le nez à la fenêtre à la 25e et les deux équipes se sont un peu rendu coup pour coup sans que le score ne bouge. Et puis à la 34e, McLaughlin a pu travailler trop facilement dans la défense de Gottéron avant de servir Rosen pour le 1-0.

Cette réussite sera au final la seule de ce match aller. Le retour se fera mardi prochain à Fribourg.

Zurich bien lancé

En déplacement à Straubing, Zurich a réussi à s'imposer 4-2. De quoi aborder le match retour avec une certaine sérénité. Rentré plus tôt de Finlande lors de la Karjala Cup, Denis Malgin et Sven Andrighetto se sont illustrés. Le premier a inscrit un doublé et offert le goal à son compère qui a lui aussi compté un assist.

